Schwer verletzt: Frau stürzte in Saalbach von Heuboden

Eine landwirtschaftliche Helferin stürzte am Mittwochmorgen vom Heuboden eines Gehöftes in Saalbach-Hinterglemm.

Die Frau fiel vier Meter in die Tiefe und blieb auf dem Betonboden mit schweren Verletzungen liegen. Der Lebensgefährte der Frau schlug Alarm. Der Rettungshubschrauber "Alpinheli 6" flog die Schwerverletzte ins Krankenhaus Zell am See.

Der Hubschrauber "Christophorus 6" musste am Mittwoch zum Parkplatz der Autobahnraststation Kasern ausrücken. Ein slowakischer Lkw-Lenker wurde beim Hantieren an der Trailerbremse seines Sattelfahrzeuges eingeklemmt. Er konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch eine offene Fraktur des Oberschenkels. Er wurde in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen, berichtete die Polizei.

Quelle: SN