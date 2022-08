Schwer verletzt liegen gelassen - Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

In der Stadt Salzburg wurde ein 19-jähriger Fußgänger von einem Auto, offenbar von einem schwarzen BMW, erfasst und schwer verletzt. Der mutmaßliche Lenker beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 6:50 Uhr auf der Kreuzung Ignaz-Harrer-Straße/Rosseggerstraße im Stadtteil Lehen. Laut bisherigen Zeugenaussagen fuhr ein schwarzer BMW mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung in Richtung Christian-Doppler-Klinik. Beim Abbiegen geriet der bislang unbekannte Lenker mit dem Auto auf den Gehsteig, wo ein 19-jähriger Salzburger bei der Bushaltestelle "Roseggerstraße" stand. Der 19-Jährige wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Zeugen berichten, der Fahrzeuglenker sei kurz stehen geblieben und anschließen weitergefahren, ohne auszusteigen. An der Unfallstelle konnten abgebrochene Fahrzeugteile sichergestellt werden. Weiter Zeugen des Unfalls werden aufgerufen sich bei der Verkehrsinspektion Salzburg unter 059133/554040 zu melden.