Schwer verletzter Kater aus Betonrohr gerettet - Tierschutzhof in Lochen kämpft um sein Leben

Der Vierbeiner war von Auto angefahren worden - dann hatte er sich in ein langes Betonrohr verkrochen.

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (OÖ) an der Grenze zum Flachgau kämpft um das Leben eines Katers, der Samstagabend bei Lohnsburg (Bezirk Ried/Innkreis) von einem Pkw angefahren wurde, dessen Lenker Fahrerflucht beging. Eine nachfolgende Lenkerin - eine Tierfreundin - hielt jedoch an und wollte den auf der Fahrbahn liegenden, schwer verletzten Vierbeiner bergen - der verkroch sich aber völlig verängstigt in ein 13 Meter langes Betonrohr nahe der Straße. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, von der Lenkerin alarmiert, rückte sofort persönlich aus. Der Tierschützerin gelang es mittels mehrerer miteinander verbundener Teleskopstangen, den Kater vorsichtig bis zum Rohr-Ende zu schieben - er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und hat einen gebrochenen Schwanz.

"Der Kater liegt jetzt auf unserer Krankenstation. Er braucht viel Ruhe, darf sich so gut wie nicht bewegen und bekommt Schmerzmittel. Wir hoffen sehr, dass er es schafft und ohne bleibende Schäden wieder ganz genesen wird", so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Ihr Nachsatz: " Wie man nach einem Zusammenstoß mit einem Tier Fahrerflucht begehen kann, begreife ich nicht. Die Opfer leiden stunden- oder gar tagelang an starken Schmerzen und sterben oft qualvoll, wenn sie nicht gerettet werden. Ganz abgesehen von den drohenden Strafe von bis zu 7500 Euro wenn man nach vorheriger Fahrerflucht erwischt wird."