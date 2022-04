Schwere Körperverletzung in Abtenauer Disco - Polizei ersucht um Hinweise

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wurde ein 34-jähriger Abtenauer in einer Diskothek mit einem Bierkrug schwer verletzt. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Wie die Polizeidirektion Salzburg vermeldete, kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Diskothek California in Abtenau (Pongau) zu einer Gewalttat. Ein bisher unbekannter Täter verletzte einen 34-jährigen Einheimischen mit einem Bierkrug im Gesicht. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach den Erstmaßnahmen von der Rettung in das Klinikum nach Schwarzach verbracht. Die Ermittlungen zu Täter und Tathergang laufen.

Die Polizeiinspektion Abtenau ersucht unter der Nummer +43 (0)59133 5101 oder an jede andere Polizeidienststelle um zweckdienliche Hinweise.