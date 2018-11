Schwere Pkw-Kollision forderte zwei Verletzte in Kaprun

Am Montagmorgen hat sich in Kaprun im Kreuzungsbereich der Pichlhofstraße und Umfahrungsstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Als ein 70-jähriger Pinzgauer die Pichlhofstraße verlassen wollte, übersah er einen auf der Umfahrungsstraße fahrenden 52-jährigen Oberösterreicher, der in Richtung Kitzsteinhorn unterwegs war. Es kam zu einer Kollision. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden. Der Lenker aus Oberösterreich und dessen 50-Jährige Beifahrerin wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kaprun war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

