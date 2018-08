Schwere Schäden nach Sturzflut im Glemmtal

Die Saalach trat nach massiven Regenfällen und Hagel über die Ufer. Der Talschluss in Hinterglemm ist von der Umwelt abgeschlossen. Rund 500 Menschen sitzen dort fest.

Heftige Unwetter zogen am Donnerstagabend über Teile Salzburgs hinweg und richteten schwere Schäden an. Besonders schwer wurde das Glemmtal getroffen, wo die Saalach in Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Maishofen nach massiven Regenfällen teilweise über die Ufer trat. Im Pinzgau wurde Zivilschutzalarm ausgerufen, da Gefahr für Wohnhäuser und Hotels bestand. In Viehhofen wurde eine Station des Roten Kreuzes für medizinische Notfälle eingerichtet.

Die Glemmtaler Landesstraße (L111) war zum Teil unpassierbar. Zwischen Saalbach und Hinterglemm wurde die Straße auf einer Länge von 50 Meter von den Fluten weggerissen. Die Bezirkshauptmannschaft Zell war mit schwerem Gerät im Einsatz, um Verklausungen zu verhindern.

"Es war massiv", sagte Saalbachs Feuerwehrkommandant Michael Eberharter. "Ich bin schon lange Kommandant, aber es war das erste Mal, dass wir Zivilschutzalarm auslösen mussten." Die L111 war ab Mitternacht wieder bis Hinterglemm befahrbar. Allerdings dürfte der Talschluss noch mehrere Tag von der Umwelt abgeschlossen sein. Auf der Straße gebe es massive Schäden. Rund 500 Personen seien dort noch eingeschlossen, sowohl Touristen als auch Einheimische. Es müsse noch geklärt werden, ob es zur Evakuierung komme. Heute, Freitag, gehen die Aufräumarbeiten ab 6 Uhr früh weiter.

Die Flut sei "binnen kürzester Zeit" gekommen, sagte der Arzt und FPS-Politiker Karl Schnell.

Der Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Fritzenwanger erklärte, dass die Flut gegen 21 Uhr bereits etwas rückläufig war. Allerdings seien schwere Schäden an der Infrastruktur entstanden. Nach ersten Informationen dürften zwei unterschiedliche Gewitterzellen aufeinandergerpallt sein.