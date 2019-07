Die Schadenssumme in den heimischen Wäldern geht in die Millionen. Stark betroffen ist auch der Thalgauberg. Die Aufräumarbeiten sind ein Wettlauf gegen die Zeit.

Seit 60 Jahren hat Altbauer Herbert Kaltenbrunner schon im Wald zu tun. An Schneedruckschäden wie in diesem Jahr kann sich der frühere Sägewerksbesitzer nicht erinnern. "So eine Situation hat es bei uns noch nicht gegeben", sagt der fast 82-Jährige, dessen ...