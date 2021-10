Schwere Stürze von Motorradlenkern im Pongau

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Wagrainer und auf der Bischofshofener Landesstraße zu Unfällen mit dem Motorrad. Das meldet die Polizei.

Ein 58-jähriger Oberösterreicher verlor auf der Wagrainer Landesstraße (L 163) in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Sturz. Der Lenker stürzte von seinem Motorrad und prallte gegen einen Holzstamm. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später ereignete sich auf der Bischofshofener Landesstraße (L 269) ein Motorradunfall. Ein 45-jähriger kroatischer Staatsbürger unterschätzte die Neigung bei der Rechtskurve in Richtung B 311 nach St. Johann und kam links von der Straße ab. Der Lenker stürzte in einen Straßengraben. Mit Verletzungen an der Schulter wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Lammertal Straße (B 162) am Samstag in Scheffau blitzte die Polizei einen Motorradlenker aus dem Tennengau. Er war in einer 100er-Zone mit 162 km/h unterwegs. Der Lenker wird angezeigt und muss mit einem Führerschein-Entzugsverfahren rechnen.