Schwere Unwetter im Glemmtal: Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Nach den Unwettern im Salzburger Glemmtal war der Talschluss Freitagfrüh weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Knapp 300 Menschen sitzen fest. Doch eine Entspannung der Lage ist in Sicht.

Nach den heftigen Unwettern am späten Donnerstagabend sind die Aufräumarbeiten weiter in vollem Gange. Die Feuerwehren sind an mehreren Orten mit Pumparbeiten in überfluteten Kellern und Tiefgaragen beschäftigt. Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Fritzenwanger spricht von "massiven Schäden".

Der Talschluss ist auch am Tag nach den heftigen Unwettern von der Außenwelt abgeschnitten. Knapp 300 Personen sitzen fest. Laut dem Saalbacher Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP) stehe man jedoch mit den Leuten per Telefon in Kontakt. Zwischen 15 und 15.30 Uhr sollte der Talschluss einspurig wieder befahrbar sein. Unmittelbar nach dem Unwetter hatte Fritzenwanger noch befürchtet, dass die Verbindung für mehrere Tage nicht benützt werden könnte. Die Straße war auf einer Länge von etwa 50 Metern weggespült worden.

Im hintersten Glemmtal halten sich derzeit rund 250 Personen auf, mehr als die Hälfte davon Gäste, die in den Hotels und Pensionen dort Urlaub machen. Über Nacht wird die Landesstraße L111 wieder gesperrt. Auch am Wochenende ist eine stundenweise Öffnung vorgesehen.

Zunächst war angedacht, die eingeschlossenen Personen mit einem Hubschrauber aus dem Gebiet zu fliegen. Dies sei nun nicht mehr nötig. Es war angedacht, das Bundesheer zur Hilfe zu holen. Laut Bezirkshauptmannschaft liefen Gespräche über eine Assistenzleistung bereits.

SN/APA Karte mit betroffenen Orten

"Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen", sagt Bürgermeister Hasenauer. 1987 habe es nach einem Unwetter noch weit schlimmere Schäden im ganzen Ort gegeben. Viele Seitenbäche des Tals seien mittlerweile jedoch verbaut - dies hätte noch Schlimmeres verhindert.

Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) traf gegen 9.30 Uhr in Saalbach-Hinterglemm ein, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Es gibt landesweit bisher keine Meldungen über Verletzte, Tote oder Vermisste.

Über das Ausmaß der Schäden gab es auch am Freitag noch keine genauen Angaben. Ein Hubschrauber begutachtete das Tal am Vormittag von der Luft aus. Nach einer Einsatzbesprechung mit Katastrophenschutzexperten und Einsatzkräften stand fest: ""Es sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen. Für die Leute im hinteren Bereich des Tales besteht keine akute Gefahr" sagte die stellvertretende Bezirkshauptfrau Monika Vogl. Die Trinkwasserversorgung für Hinterglemm konnte inzwischen wieder hergestellt werden. Diese war seit Donnerstagabend ebenfalls unterbrochen.

Die Flut kam aus dem Nichts

Die Unwetter trafen das Glemmtal am späten Donnerstag mit voller Wucht. Die Saalach trat in Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Maishofen teilweise über die Ufer. Binnen fünf Stunden fielen laut Daten der Wetterstation Saalbach 48 Liter Regen pro Quadratmeter. Allein zwischen 17.50 und 18.50 Uhr waren es 32 Liter pro Quadratmeter. Laut dem Wetterdienst Ubimet kam es gebietsweise zu noch weit größeren Niederschlagsmengen.

Im Pinzgau wurde Zivilschutzalarm ausgerufen, da Gefahr für Wohnhäuser und Hotels bestand. In Viehhofen wurde eine Station des Roten Kreuzes für medizinische Notfälle eingerichtet.

Die Glemmtaler Landesstraße (L111) war zum Teil unpassierbar. Zwischen Saalbach und Hinterglemm wurde die Straße auf einer Länge von 50 Meter von den Fluten weggerissen. Die Bezirkshauptmannschaft Zell war mit schwerem Gerät im Einsatz, um Verklausungen zu verhindern.

"Es war massiv", sagte Saalbachs Feuerwehrkommandant Michael Eberharter. "Ich bin schon lange Kommandant, aber es war das erste Mal, dass wir Zivilschutzalarm auslösen mussten." Die L111 war ab Mitternacht wieder bis Hinterglemm befahrbar. Die Flut sei "binnen kürzester Zeit" gekommen, sagte der Arzt und FPS-Politiker Karl Schnell.

Feuerwehrleute mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, etwa in eine Tiefgarage, die unter Wasser stand, aber auch viele weitere Keller waren überflutet. Da die Straße nicht mehr passierbar war, war der hintere Talschluss von der Umwelt abgeschlossen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Fritzenwanger erklärte, dass die Flut gegen 21 Uhr bereits etwas rückläufig war. Allerdings seien schwere Schäden an der Infrastruktur entstanden. Nach ersten Informationen dürften zwei unterschiedliche Gewitterzellen aufeinandergerpallt sein.

Einsatzleiter Franz Fritzenwanger zur Lage in Saalbach

Quelle: SN