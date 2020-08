Schwere Unwetter im Pongau und Pinzgau: Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Am späten Samstagnachmittag machten schwere Unwetter vor allem dem Pongau, aber auch dem Pinzgau zu schaffen. Mehr als 100 Einsätze waren notwendig.

Umgestürzte Bäume müssen weggeräumt, verklauste Bäche ausgeräumt und vermurte Straßen freigebaggert werden. Gleich am Sonntag in der Früh wurde mit den Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten begonnen. Die B 163 im "Graben" zwischen Wagrain und St. Johann bleibt vorläufig gesperrt. Die Straße ist gleich mehrfach vermurt worden. Auch Autofahrer wurden auf der Straße zwischen Muren eingeschlossen. Ersten Informationen nach wurde niemand verletzt, die Einsatzkräfte konnten alle Autoinsassen in Sicherheit bringen.

Wie der Landesfeuerwehrverband am Samstagabend schilderte, hätten die starken Regenfälle zunächst St. Johann, Wagrain und Flachau zugesetzt. Diese Region hätte es auch "am gröbsten erwischt". Am Samstagabend war Wagrain von der Außenwelt abgeschnitten, weil auch die Strecke von Flachau nach Wagrain vermurt war. Auch mehrere Bewohner eines Hauses in Wagrain waren von einer Mure eingeschlossen. Parallel seien eine Reihe von Kellern sowie kleinere Straßen überflutet worden - etwa durch übergelaufene Bäche, ergänzte der Sprecher des Landesfeuerwehrverbands.

Auch im Pinzgau seien gleich mehrere Feuerwehren im Einsatz gewesen, darunter in Mittersill, Uttendorf, Stuhlfelden, Maishofen, Viehhofen. Dabei seien ebenfalls Keller und Straßen überflutet worden. Jedoch "nicht so schlimm wie im Pongau".

Quelle: SN