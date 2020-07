Schwere Verkehrsunfälle in Rauris und St. Georgen

Missglücktes Abbiegemanöver forderte Schwerverletzten − Auffahrunfall löste Frontalzusammenstoß aus.

Schwere Kopfverletzungen hat am Freitagvormittag ein 21-jähriger Pinzgauer bei einem Verkehrsunfall in Rauris erlitten. Ein 63-jähriger Pinzgauer wollte mit seinem Pkw auf der L112 links abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Bankett geschleudert. Der 63-Jährige, dessen Alkotest negativ ausfiel, zog sich Verletzungen im Brust- und Schulterbereich zu. Der 21-jährige Lenker des zweiten Unfallfahrzeugs, wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Alpin Heli 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

In Gegenverkehr geschleudert

Zwei Verletzte forderte auch ein Verkehrsunfall auf der L 205 im Gemeindegebiet von St. Georgen. Eine 43-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr stehenden Wagen eines 58-Jährigen auf. Das angestoßene Fahrzeug wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert, wo es frontal mit dem Pkw eines 79-Jährigen kollidierte. Beide Lenker wurden ins Krankenhaus Oberndorf gebracht. Ein Alkotest verlief bei allen Beteiligten negativ.

Quelle: SN