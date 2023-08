Schwerer Arbeitsunfall in Hüttau - Lkw-Lenkerin unter Aufleger eingeklemmt

In der Nacht auf Montag ereignete sich in Hüttau im Pongau ein schwerer Arbeitsunfall. Eine 43-jährige ungarische Staatsangehörige wurde eingeklemmt.

In der Nacht auf Montag kam es auf einem Firmengelände in Niedernfritz zu einem Arbeitsunfall, bei welchem eine 43-jährige ungarische Lkw-Lenkerin schwer verletzt wurde.

Als die Lenkerin den vollbeladenen Aufleger am Zugfahrzeug ankuppeln wollte, geriet dieser ins Rollen. Dabei wurde die ungarische Staatsangehörige unter der Stütze des Auflegers eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des rechten Oberarmes, Oberkörpers und des rechten Oberschenkels zu.

Durch die Feuerwehren von Hüttau und St. Martin, welche mit 30 Einsatzkräften am Einsatzort waren, konnte der 22 Tonnen schwere Aufleger mittels Hydraulikzylinder angehoben und die verletzte Ungarin geborgen werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung, wurde die 43-Jährige in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.