Schwerer Brandunfall auf Campingplatz am Wolfgangsee

Es sollte ein gemütlicher Campingurlaub werden und doch kam alles anders. Auf einem Campingplatz am Wolfgangsee in Salzburg ist am Samstag eine dreiköpfige Familie aus den Niederlanden bei einem Zwischenfall mit brennendem Spiritus schwer verletzt worden. Die zweijährige Tochter des Ehepaares musste nach Angaben des Landespolizeidirektion Salzburg in das LKH Salzburg geflogen werden.

SN/sn Symbolbild.