Schwerer Raub - vier junge Frauen stehen in Salzburg vor Gericht

Vier junge Frauen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sollen im Mai zwei andere junge Frauen an der Salzach mit einem Messer bedroht und ihnen eine Geldtasche gestohlen haben. Dafür müssen sie sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

Die junge Angeklagte sieht zur Decke des Schwurgerichtssaals, dann bleibt ihr Blick kurz auf dem Gemälde an der Wand hinter der Richterbank hängen. Die 19-Jährige ist eine von vier Angeklagten, die Anfang Mai zwei andere Mädchen am Salzachufer neben dem Müllnersteg in Salzburg "abziehen gegangen ist."

Die Richter, die Staatsanwältin und die Schöffen fragen die 19-Jährige wiederholt nach dem genauen Tatablauf, wollen wissen:

Wer hatte die Glasflasche in der Hand?

Wann wurde das Messer genau gezückt?

War das mit der Geldtasche vor oder nachdem die 19-Jährige die Klinge in der Hand hatte?

"Warum ist das jetzt so wichtig?"

Die Mädchen antworten, wirken teilweise eingeschüchtert, teilweise genervt. Die 19-Jährige, die damals das Messer in der Hand gehabt hatte, fragt: "Warum ist das jetzt so wichtig?"

Am 5. Mai waren die vier Jugendlichen entlang der Salzach unterwegs. Die Staatsanwältin wirft ihnen vor, auf die beiden Opfer zugegangen zu sein und sie bedroht zu haben, um an deren Geld zu kommen. Dann soll die 19-Jährige ein Messer gezückt haben, ein anderes Mädchen der Bande schnappte sich aus dem Rucksack einer der Opfer deine Geldtasche. Darin befand sich zwar kein Bargeld, jedoch eine Bankomatkarte. Die vier liefen davon, kurze Zeit später konnte sie eine Polizeistreife im Obus festnehmen.

Drei der vier Angeklagten bekennen sich schuldig. Die Vierte gibt zwar zu, bei dem Vorfall dabei gewesen zu sein, leugnet jedoch eine aktive Rolle bei dem Raub eingenommen zu haben. Drei der Mädchen sind bereits vorbestraft - ebenfalls wegen schweren Raubes, aber auch wegen Körperverletzungen und Nötigungen. Nur die Viertangeklagte, eine 14-Jährige, ist noch unbescholten - laut dem vorsitzenden Richter aber polizeilich bekannt.

"Ich bin in einen falschen Freundeskreis gerutscht"

Jene 14-Jährige ist auch die einzige der Bande, die laut Richter aus einem stabilen familiären Verhältnis kommt. Sie wohnt mit ihren Eltern und ihren Geschwistern zusammen und spricht davon, "in einen falschen Freundeskreis gerutscht zu sein." Bei den anderen drei Angeklagten sehen die Lebensbedingungen anders aus: ihre Wohnsituationen sind teilweise ungeklärt, sie wohnen abwechselnd bei verschiedenen Elternteilen, manchmal auch in Krisenunterkünften.

Vor Gericht entschuldigen sich die Jugendlichen. Es tue ihnen leid, was sie den beiden Opfern angetan haben. Dein Urteil wird noch am Donnerstag erwartet.

Weitere Jugendliche in dieser Woche vor Gericht

In dieser Woche fand am Landesgericht noch ein weiterer Prozess statt, bei dem Jugendliche angeklagt waren. Am Dienstag wurden vier Mitglieder einer Jugendbande verurteilt worden. Einer muss drei Jahre ins Gefängnis. Der zweite muss zwei Jahre in Haft - davon sieben Monate unbedingt. Die anderen beiden erhielten eine Bewährungsstrafe von. Zwei der Angeklagten haben mit einer Schreckschusspistole einen Essenslieferanten bedroht. Zudem habe die Bande laut Anklage weitere Jugendliche bedroht und ihnen Wertgegenstände angenommen. Nicht rechtskräftig.