Zwei Urlauber stießen frontal zusammen und wurden schwer verletzt.

Ein schwerer Skiunfall ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr im Skigebiet Grafenberg in Wagrain. Dabei kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem 47-jährigen Niederländer und einem 40-jährigen Dänen. Beide Skifahrer wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen werden. Die Urlauber erlitten Knochenbrüche und schwere Prellungen.

(SN)