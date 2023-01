Schwerer Unfall auf der Salzburger Alpenstraße: Fußgängerin verletzt

Laut Salzburger Polizei kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall auf der Alpenstraße in der Stadt Salzburg.

Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gemeinsam mit ihrer 68-jährigen Mutter stadtauswärts, als laut Auto-Insassen an der rechten Seite der Windschutzscheibe ein "schwerer Gegenstand" aufprallte. Die Windschutzscheibe wurde dadurch schwer beschädigt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist davon auszugehen, dass das Auto eine Fußgängerin, die am rechten Fahrbahnrand unterwegs war, erfasst hat. Die Frau wurde schwer verletzt und wurde in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Die 37-jährige Autofahrerin und ihre Mutter blieben unverletzt, standen laut Polizei aber unter Schock. Alkohol war bei dem Unfall nicht im Spiel, der Pkw wurde abgeschleppt, die Unfallstelle per Drohne vermessen.