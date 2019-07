Schwerer Unfall in Lend: 85-jährige Pongauerin erlag ihren Verletzungen

Die Frau musste am Samstagnachmittag reanimiert werden. Sie starb Montagvormittag im Salzburger Unfallkrankenhaus.

Nach dem schweren Unfall auf der Pinzgauer Straße (B311) bei der Abfahrt Lend ist eine 85-Jährige gestorben. Die Frau erlag Montagvormittag im Salzburger Unfallkrankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Pongauerin, die die Beifahrerin der 77-jährigen Unfalllenkerin war, war nach der Kollision mit drei Fahrzeugen zunächst reanimiert worden.

Die 77-Jährige war am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache auf der vierspurigen Fahrbahn über die doppelte Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort touchierte sie den Wagen eines 51-jährigen Pinzgauers, in dessen Auto sich seine 45-jährige Ehefrau sowie deren Kleinkinder im Alter von drei und vier Jahren befanden. In weiterer Folge streifte die Unfalllenkerin den dahinter fahrenden Pkw einer 66-jährigen Pinzgauerin. Ein nachkommender 46-jähriger Niederländer, der mit seiner 45-jährigen Frau und seinen 13- bzw. 16-jährigen Töchtern unterwegs war, schaffte es nicht mehr auszuweichen. Auch er kollidierte mit der 77-Jährigen, deren Auto auf einem abschüssigen Feld zum Stillstand kam.

Fünf Rettungsfahrzeuge lieferten den Großteil der insgesamt elf Verletzten in die Krankenhäuser nach Schwarzach und Zell am See ein. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft soll nun der Kfz-Sachverständige Gerhard Kronreif klären, ob die 77-jährige Unfalllenkerin womöglich zu schnell unterwegs bzw. unaufmerksam war oder ob ein technisches Gebrechen am Fahrzeug die Ursache war.

