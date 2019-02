Schwerer Unfall in Neumarkt - Auto entzwei gerissen

Zwei Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der B1 in Neumarkt am Wallersee.

Ein 38-jähriger Flachgauer fuhr in Richtung Straßwalchen, als ein 47-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mit seinem Tankwagen-Sattelzug in die Gegenrichtung fuhr. Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und prallte in die Leitschiene des Gegenverkehrs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen daraufhin in den Tankwagen geschleudert. Bei der Kollision wurde der Pkw in zwei Teilen zerrissen. Der Tankwagen durchbrach die Leitplanke und stürzte über die Böschung. Mittels Bergeschere musste der 38-jährige von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht werden. Der verletzte Lkw-Lenker wurde ebenfalls von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg geliefert.

Quelle: SN