Schwerer Unfall in Saaldorf-Surheim: E-Bike-Fahrer gestorben

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um ca. 20 Uhr. Ein Pkw und ein E-Bike-Fahrer kollidierten. Ein Gutachter untersuchte den Unfallhergang.

Am Mittwochabend kam es im benachbarten Bayern zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Gemeindegebiet von Saaldorf-Surheim - nördlich von Freilassing - übersah ein 43-Jähriger auf einem E-Bike einen Pkw. Der Fahrer des Autos konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, heißt es in einer Aussendung der Polizeiinspektion Freilassing. Durch die Kollision wurde der Fahrer des E-Bikes so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße auf der Höhe von Kleingerstetten. Der E-Bike-Fahrer wollte laut Polizei in die Kreisstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Lenker des Pkw, ein 64-Jähriger aus Saaldorf-Surheim, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.