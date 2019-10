Schwerer Verdacht: Salzburger wollte sich zwei Kilo Kokain aus Brasilien liefern lassen

Einschlägig vorbestrafter 38-Jähriger sitzt in der JA Puch in U-Haft. Den Ermittlungen zufolge bestimmte der zuletzt in Kärnten wohnhafte Beschuldigte einen Südamerikaner (33) dazu, das hochwertige Kokain von Brasilien nach Prag einzuschmuggeln. Auf dem Flughafen der tschechischen Hauptstadt wurde der Südamerikaner jedoch verhaftet. Die Drogen befanden sich in dessen Koffer mit doppeltem Boden.

