Schwerer Verkehrsunfall auf B320 bei Radstadt: Drei Personen verletzt

Freitagmittag kam es auf der B320 (Ennstal-Straße) zu einem Verkehrsunfall. An der Abzweigung in Richtung Obertauern kam es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurden drei Personen verletzt, heißt es vom Roten Kreuz. Zwei Schwerverletzte wurden in das Krankenhaus Schwarzach gebracht - eine davon mit dem Rettungshubschrauber Martin 1. Der Verletzungsgrad der dritten Person ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.