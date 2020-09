Schwerer Verkehrsunfall auf der Münchner Bundesstraße in Salzburg

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der Münchner Bundesstraße wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Die beiden Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Bei der Kollision wurde ein Pkw über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr ebenfalls auf eine Verkehrsinsel und kam nach etwa 70 Metern in einer Wiese zum Stehen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in Salzburger Krankenhäuser eingeliefert. Das Unfallkommando der Polizei Salzburg Stadt ermittelt den genauen Unfallhergang.

Quelle: SN