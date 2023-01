Schwerer Verkehrsunfall bei Stuhlfelden forderte drei Verletzte

Die Einsatzkräfte von Rettung, Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall nach Stuhlfelden ausrücken. Auf der B161 waren kurz vor 15 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere befreit und anschließend schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Zwei weitere Verletzte wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Während des Einsatzes musste die Straße für länger als ...