Schwerer Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg

Drei Verletzte mussten ins Unfallkrankenhaus eingeliefert werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend um 20.30 Uhr in der Stadt Salzburg. In der Hellbrunnerstraße stießen aus bisher unbekannter Ursache drei Autos zusammen. Bei der Kollision wurden ein 19-jähriger Salzburger, eine 51-jährige Tennengauerin und eine 35-jährige Frau aus der Stadt Salzburg verletzt. Alle Verletzten wurden von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. An den Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Die Aufräumarbeiten wurden von der Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg übernommen. Die Hellbrunnerstraße war zeitweise gesperrt.

(SN)