Schwerer Verkehrsunfall in Straßwalchen: Drei junge Frauen verletzt

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich auf der B154 in Straßwalchen ein schwerer Verkehrsunfall.

Beim Einfahren in einen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Pkws einer 26-jährige Oberösterreicherin und einer 18-jährigen Oberösterreicherin. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt die 18-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Vöcklabruck überstellt. Auch ihre Beifahrerin, eine 18-jährige Flachgauerin, sowie die 26-jährige Fahrerin des zweiten Pkws erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Vöcklabruck bzw. in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Die B154 war für die Dauer der Aufräumarbeiten, an welchen 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Irrsdorf und Straßwalchen beteiligt waren, nur einspurig befahrbar.

Quelle: SN