Schweres Gewitter in Mittersill: "Die Menschen im Ortsteil Rettenbach hatten riesiges Glück"

Wieder ist ein schweres Gewitter in Salzburg niedergegangen. Diesmal war der Oberpinzgau betroffen. Die Polizei berichtete, dass am Donnerstagabend, knapp vor zehn Uhr, eine Gewitterzelle von Tirol nach Salzburg gezogen sei. Die Folge waren Sturmböen und Starkregen. Die Wassermassen, die zwischen Kitzbühel und Mittersill niedergingen, lösten zahlreiche Muren aus. Die B161, die über den Pass Thurn führt, wurde an mehreren Stellen vermurt.

Eine Gewitterzelle richtete am Donnerstagabend schwere Schäden in Mittersill an.

Personen kamen bei dem heftigen Gewitter am Donnerstagabend keine zu schaden. Für Feuerwehr, Bezirkshauptmannschaft, Rotes Kreuz und Wasserrettung lief noch in der Nacht ein Großeinsatz an. Laut ersten Meldungen dürfte auch ein Dachstuhl im Einsatzgebiet gebrannt haben, die Wasserrettung hat die betroffenen Personen aus dem Haus geborgen. Laut Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, Manfred Höger, wurde schon zuvor eine Familie im Ortsteil Mittersill-Rettenbach von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Haus geborgen. Eine vierköpfige Familie hatte sich ins oberste Stockwerk vor den Wassermassen gerettet. Die Feuerwehr barg die Familie mittels Drehleiter aus dem Haus. Die Eltern und die Kinder kamen bei Verwandten unter und dürfen vorerst nicht in das Haus zurück. "Weitere 25 bis 30 Personen in fünf Objekten sind außerdem betroffen. Sie mussten in ihren Häusern ausharren", so Höger.

"Es ist mit schwerem Gerät und Sofortmaßnahmen gelungen, den Bach wieder in sein Bett zurückzubringen. Daher sind vorerst keine weiteren Evakuierungen nötig. Wir beobachten die Lage genau. Gesamt sind fünf Häuser konkret betroffen", so Katastrophenschutzreferent Manfred Höger.

"Die Menschen hatten riesiges Glück"

Am Freitagmorgen wurde das Gebiet per Hubschrauber unter die Lupe genommen. Am schwersten betroffen ist der Mittersiller Ortsteil Rettenbach. Gebhard Neumayr ist Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau. Er sagt: "Die Menschen im Ortsteil Rettenbach hatten riesiges Glück, dass nicht mehr passiert ist. Der Graben hat ein riesiges Einzugsgebiet und ist komplett unverbaut", sagt Neumayr. "Vor ein paar Tagen hatten wir ein ähnliches Unwetter im Ortsteil Burk, dort hat es die Kranzbachsperre angefüllt und es ist nichts weiter passiert. Diese wird nun geräumt, um den Schutz wieder herzustellen", so Neumayr.

Im Ortsteil Rettenbach hat das Unwetter außerdem die Trinkwasserversorgung zerstört, sie kann womöglich im Laufe des Tages wieder hergestellt werden. Die Straßen in den Ortsteil bleiben für den Verkehr gesperrt.

Die Meteorologen von GeoSphere Austria können für Freitag noch keine Entwarnung geben. "Es sind auch heute am Freitag wieder lokale Gewitter möglich, stabiler wird es aus heutiger Sicht erst ab Samstag", sagt Meteorologin Liliane Hofer.