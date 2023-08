Schweres Gewitter in Mittersill: Feuerwehr barg Bewohner aus Häusern

Wieder ist ein schweres Gewitter in Salzburg niedergegangen. Diesmal war der Oberpinzgau betroffen. Die Polizei berichtete, dass am Donnerstagabend, knapp vor zehn Uhr, eine Gewitterzelle von Tirol nach Salzburg gezogen sei. Die Folge waren Sturmböen und Starkregen. Die Wassermassen, die zwischen Kitzbühel und Mittersill niedergingen, lösten zahlreiche Muren aus. Die B161, die über den Pass Thurn führt, wurde an mehreren Stellen vermurt. Wie groß die Schäden exakt waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Mittersiller Bürgermeister Wolfgang Viertler berichtete, dass die Regenfälle nur etwa eine Stunde gedauert hätten. Neben den Muren seien auch Bäche über die Ufer getreten. Heikel sei die Situation vor allem im Ortsteil Rettenbach. Der Bach, der dort über die Ufer getreten sei, habe in zahlreichen Häusern die Keller aber auch die Erdgeschosse unter Wasser gesetzt. Die Bewohner hätten von der Mittersiller Feuerwehr - im Einsatz waren aber auch Wehren aus den umliegenden Gemeinden - aus den Gebäuden evakuiert werden müssen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren die Bergungsarbeiten noch im Gang. Viertler sagte, dass diese bis zu diesem Zeitpunkt ohne gröbere Probleme über die Bühne gegangen seien.