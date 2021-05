Schwerpunktkontrollen am Pfingstwochenende: Polizei erwischte 2782 Schnellfahrer

Am Pfingstwochenende führte die Polizei Salzburg mehrere Schwerpunktkontrollen durch. Hauptaugenmerk lag auf der Salzburger Tuner-Szene.

Das Pfingstwochenende nutzten einige Mitglieder der Salzburger Tuner-Szene für ein Treffen. Über soziale Plattformen teilten sie die Standorte mit ihren Abonnenten. Das schien sich auch die Polizei Salzburg zunutze zu machen. Die Beamten führten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schwerpunktaktion gegen Tuner und Raser durch. 25 Fahrzeuge wurden durch die Techniker der Landesprüfstelle in Augenschein genommen. Insgesamt 77 Delikte wurden dabei festgestellt. "Die Techniker stellten zum Teil schwere Mängel fest", heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg. Zehn Fahrzeughaltern hätten die Beamten das Kennzeichen und den Zulassungsschein abgenommen. Zudem verhängten die Schnellrichter noch vor Ort einen Strafbetrag in der Höhe von insgesamt 11.110 Euro.

Nicht nur aufgetunte Autos beschäftigten die Beamten im Rahmen der Schwerpunktkontrolle. Auch die Coronamaßnahmen wurden von einigen Beteiligten nicht eingehalten. Von den 42 ausgestellten Organmandaten im Rahmen der Kontrolle seien 17 auf die Covid-Maßnahmenverordnung zurückzuführen.

Auch einem Raser musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag den Führerschein abnehmen. Der Lenker sei mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen worden. Weiters habe eine Alkoholkontrolle bei einem Lenker 1,18 Promille ergeben und ein weiterer Lenker sei unter Drogeneinfluss gestanden.

Verkehrslandesrat zufrieden: "Schwerpunktkontrollen zeigen Wirkung"

Salzburgs Verkehrslandesrat zeigt sich mit der Wirkung der Kontrollen zufrieden. "Vor allem zu Pfingsten gab es in den vergangenen Jahren vermehrt Probleme mit rücksichtslosen Rasern, weshalb eine erhöhte Kontrolldichte speziell an diesem Wochenende wichtig war", sagt Stefan Schnöll (ÖVP).

Insgesamt seien am Pfingstwochenende im gesamten Bundesland 2782 Fälle von Geschwindigkeitsübertretungen gemessen worden, zehn Führerscheine abgenommen, 16 Anzeigen wegen Alkohol und zwei wegen Drogen am Steuer ausgestellt worden.