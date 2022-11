Schwerpunktkontrollen in Salzburg: Polizei zog vier Drogenlenker aus dem Verkehr

Zwei der angehaltenen Autos waren außerdem technisch hochgerüstet.

In einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei in der Stadt Salzburg am Samstag drei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Ein weiterer wurde im Pinzgau erwischt. Den ertappten Männern wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem setzt es entsprechende Anzeigen.

Ein 27-Jähriger fiel am Samstagnachmittag einer Zivilstreife im Bereich der Autobahnausfahrt Salzburg-West auf. Der Test auf THC (Hauptwirkstoff von Cannabis) verlief positiv, was der Fahrer mit dem Konsum von etwa vier Joints auf einer Party vor rund einer Woche rechtzufertigen versuchte. Der Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest.

Etwa zur selben Zeit wurde ein 33-jähriger Oberösterreicher auf der Linzer Bundesstraße mit seinem Pkw angehalten. Das Fahrzeug war augenscheinlich getunt worden. Im Zuge der Kontrolle erkannten die Beamten, dass der Fahrer im berauschten Zustand war. Auch dieser Mann wurde auf THC positiv getestet.

Auf der Innsbrucker Bundesstraße traf die Polizei in den Abendstunden auf einen aggressiven Drogenlenker in einem "aufgemotzten" Auto. Der Fahrer erwies sich laut Polizei als unbelehrbar, da er erst vor Kurzem wegen der nicht genehmigten Umbauten angezeigt worden war. Der 24-jährige Flachgauer war offenbar von Rauschmitteln beeinflusst. Einen Test verweigerte er. Erst als der Amtsarzt eine eindeutige Beeinträchtigung feststellte, gab der junge Mann zu, am Vortag Kokain konsumiert zu haben.

Am späten Samstagabend geriet ein 23-Jähriger in Kaprun ins Visier der Verkehrspolizei. Der Pinzgauer gab zu, ein Cannabisprodukt konsumiert zu haben.