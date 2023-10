Schwerpunktkontrollen am Wochenende: 101 Lenker in Salzburg zu schnell unterwegs

Die Polizei erwischte am Wochenende 101 Lenker, die die erlaubte Maximalgeschwindigkeit übertreten haben. Zudem führten die Beamten Kontrollen in der Tuning-Szene durch.

Die Polizei Salzburg führte am Wochenende zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Tuning- und Roadrunner-Szene in Salzburg. Insgesamt führte die Polizei neun Lenker mit ihren Fahrzeugen den Technikern der Landesprüfstelle vor: Dabei wurden 46 Delikte durch so genannte Schnellrichter angehandelt. Bei einigen Fahrzeugen wurden insgesamt 25 schwere Mängel bzw. Gefahr im Verzug festgestellt. Die Lenker erhielten teils hohe Strafen von bis zu 5000 Euro. Vier Fahrzeughalter mussten die Kennzeichen noch vor Ort abgeben.

Geschwindigkeitskontrollen: Mit 93 km/h im Stadtgebiet unterwegs gewesen

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende erwischte die Polizei insgesamt 101 Lenkerinnen und Lenker, die zu schnell unterwegs gewesen sind. Die Übertretungen hielten sich aber meist noch in Grenzen: Zwei der kontrollierten Lenker waren mehr als 30 km/h zu schnell. Die höchste Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit wurde im Stadtgebiet gemessen: Dort war ein Fahrer mit 92 km/h unterwegs.



