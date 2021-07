Schwerverletzte Tauben in der Stadt Salzburg entdeckt: Taubenexperte beklagt Tierquälerei

Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben Salzburg berichtete am Sonntag in einer Aussendung von grausamen Misshandlungen an Tauben im Stadtteil Itzling.

In der Itzlinger Goethesiedlung, so Lutsch, werden demnach schon seit längerem und zuletzt sogar täglich Tauben mit abgeschnittenen Schwungfedern entdeckt. "Das Abschneiden dieser Federn behindert die Tiere stark in ihrer Bewegungsfreiheit, das Fliegen wird unmöglich. Sie können dem Boden nicht mehr entfliehen und sind allen Gefahren ausgesetzt", betont Lutsch in seiner Aussendung. Wenn man die Federn zu nahe an den Kielansätzen abschneide, komme es zu schmerzhaften Blutungen. Das sei bei einer Taube bei diesem grausamen Akt auch passiert. "Bis sich die abgeschnittenen Federn wieder erneuern, dauert es Wochen bis Monate. In dieser Zeit leiden die Tauben an den Folgen, benötigen Schmerzmittel und eine kontinuierliche Wundversorgung", so der Salzburger Taubenexperte.

Laut Lutsch wird die Finderin der Tauben Anzeige wegen Tierquälerei sowie wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstatten. Man hoffe, dass der oder die Täter bald gefasst werden.