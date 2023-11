Schwerverletzter bei Arbeitsunfall mit Gabelstapler in Hallein

In einer Halleiner Firma wurde ein Arbeiter schwer am Kopf verletzt.

Am Mittwochmorgen kam es im Lager einer Firma in Hallein zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 35-jähriger Staplerfahrer hob aus einem Hochregal eine Palette voller Verpackungskartons. Dabei kippte die Palette nach vorne, wobei einige der Verpackungskartons von der Palette rutschten und auf den Kopf eines 59-jährigen Arbeiters fielen. Dieser wurde schwer am Kopf verletzt und vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.