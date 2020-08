Der Motorradfahrer wurde noch am Unfallort reanimiert.

Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg bei Thalgau ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Mehreren Personen wurden dabei leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls bildete sich ein Stau, auf den ein Motorradfahrer auffuhr und einen zweiten Unfall verursachte. Laut dem Roten Kreuz Salzburg wurde er schwer verletzt und noch am Unfallort reanimiert. Ein weiterer PKW-Lenker wurde leicht verletzt.

Quelle: SN