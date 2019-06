Schwerverletzter nach Unfall auf der B311 ins UKH geflogen

Ein etwa 50 Jahre alter Mann wurde Montag früh bei einem Unfall auf der B311, bei dem er mit seinem Kleinbus gegen einen Baum geprallt war, eingeklemmt. Der Schwerverletzte wurde per Helikopter ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Ein Pkw-Unfall mit einer eingeklemmten Person wurde am Montag früh vom Roten Kreuz aus der Pinzgauer Gemeinde St. Martin bei Lofer gemeldet: Laut Rotkreuz-Einsatzleiter Roland Herbst ist gegen 8.20 Uhr früh ein Kleinbus im Ortsteil Obsthurn von der B311 abgekommen: "Dabei ist der Bus in einem Straßengraben gelandet und in weiterer Folge gegen einen Baum geprallt." Die alarmierten Feuerwehren aus St. Martin sowie aus Lofer hatten Mühe, denn eingeklemmten Mann, er soll etwa 50 Jahre alt sein, aus seinem Fahrzeug zu befreien, berichtet Herbst: "Der Mann wurde schwer verletzt. Er erlitt ein Polytrauma und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert." Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz waren außerdem das Rote Kreuz sowie der örtliche Gemeindearzt.

Als Folge der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die B 311 für einige Zeit komplett gesperrt; es bildet sich Stau in beide Richtungen. Seit 9.20 Uhr ist die Straße aber laut Herbst wieder frei befahrbar.

Quelle: SN