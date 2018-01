Schwierige Suche im Neuschnee: Vermisster Rodler in Bramberg lebend geborgen

Der 52-Jährige aus Deutschland war seit Dienstagabend abgängig. Bergretter fanden den Mann Mittwochvormittag abseits der Bramberger Rodelbahn.

Der Mann befindet sich laut ersten Informationen in einem "kritischen Zustand". Der vermisste Rodler ist am späten Vormittag von einem Hundeführer der Bergrettung rund 50 Meter unterhalb der Rodelbahn in einem Wald in der Nähe der Hütte "Zwischenzeit" aufgefunden worden. Laut Bergrettung war der Mann ansprechbar, aber unterkühlt.

Er wurde mittels Seilbergung in einer Vakuummatratze aus dem Wald gebracht und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt dem Roten Kreuz übergeben. Ob der Urlauber noch weitere Verletzungen davongetragen hat, war vorerst nicht bekannt. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. Der Rettungswagen brachte den Mann in das Krankenhaus nach Zell am See.

Suche startete am Dienstagabend

Seit Dienstagabend suchte die Salzburger Bergrettung in Bramberg am Wildkogel nach dem 52-jährigen Deutschen. Der Mann hatte mit seiner Frau eine Rodeltour unternommen. Sie wartete bei der Hütte "Zwischenzeit" auf ihn, er kam dort allerdings nicht an. Gegen 18.30 Uhr starteten 20 Mitglieder der Bergrettung eine Suchaktion, die allerdings gegen 23.45 Uhr wegen eines Schneesturms und Dunkelheit abgebrochen werden musste.

30 Zentimeter Neuschnee über Nacht

Seit Mittwochmorgen waren die Helfer wieder unterwegs. Im Einsatz waren 21 Mann von der Bergrettung Mittersill, 14 Mann von der Bergrettung Neukirchen und drei Alpinpolizisten. Die Suche wurde durch den Neuschnee erschwert, über Nacht fielen 30 Zentimeter. Das Mobiltelefon des 52-Jährigen war am Mittwoch in der Früh noch aktiv.

