Schwieriger Salzburger Prozess um wilde Massenschlägerei endet mit einer Haftstrafe und fünf Diversionen

Alles andere als leicht hatte es am Donnerstag ein Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz), um die einzelnen Attacken bzw. Tathandlungen der insgesamt sechs Angeklagten strafrechtlich einzuordnen bzw. zuzuordnen.

Faktum ist: Am 21. September dieses Jahres kam es in Zell am See mitten auf der Loferer Straße am helllichten Tag zu einer Massenprügelei zweier Gruppen von Syrern. Aus ziemlich nichtigem Anlass (Kritik an den Preisen im Laden eines Angeklagten) folgten Beleidigungen (an der Ehre), ehe der Streit dann eskalierte.

Gebannt auf einem Video sieht man etliche Männer herumlaufen, herumschreien, aufeinander einschlagen und eintreten. Auch ein Messer ist im Einsatz, ebenso wie ein Regenschirm und eine Stange - nach kurzer Zeit ist die wilde Schlägerei vorbei; drei Männer kamen verletzt ins Spital.

Ein Angeklagter stach einem Mitangeklagten mit einem Messer in den Arm

Der Staatsanwalt klagte das Sextett, 26 bis 33 Jahre alt, wegen diversen teils versuchten Körperverletzungsdelikten an. Den schwersten Vorwurf hatten ein Friseur (32) und ein Angestellter (31) zu gewärtigen: Erstgenannter soll einem Angeklagten einen heftigen Tritt gegen den Kopf versetzt haben; der Zweitgenannte habe einem Mitangeklagten mit einem Messer in den Oberarm gestochen. Vor dem Schöffensenat waren die Angeklagten zum Teil geständig; sie spielten großteils die ihnen angelasteten Tat herunter.

Der Angeklagte, der das Messer eingesetzt hatte, erhielt 18 Monate teilbedingte Haft (drei Monate davon unbedingt); die übrigen fünf Angeklagten erhielten diversionelle Geldbußen zwischen 300 und 2500 Euro. Nicht rechtskräftig.