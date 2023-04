Schwimmende Dächer auf dem Wallersee kündigen Großübung am Samstag an

Ein Hochwasser stellt die Einsatzkräfte in Seekirchen und Oberndorf vor große Herausforderungen. Bei der Großübung am 29. April werden alle eingehenden Meldungen mittels KI ausgewertet.

Schwimmenden Hausdächer auf dem Wallersee - ein Anblick, der diese Woche für Verwunderung sorgen könnte. Hintergrund ist eine große Katastrophenübung, die am kommenden Samstag stattfindet. "Rund 400 Leute vom Roten Kreuz aus Salzburg und Deutschland, von Feuerwehr, Bundesheer und Wasserrettung werden im Einsatz sein", schildert Hermann Gerstgraser, Bezirkskommandant des Roten Kreuzes im Flachgau. Im Mittelpunkt der Übung steht ein Hochwasserszenario. Mit der Bergung von Flutopfern soll es so realistisch wie möglich dargestellt werden.

Entlang der Fischach werden "Hochwasseropfer" geborgen

"Deshalb hat die HTL Salzburg auch ein schwimmendes Dach gebaut, ein weiteres haben wir von deutschen Kollegen. Sie werden im Wallersee verankert, um die Rettung von Hausdächern mittels Hubschrauber in einem Hochwassergebiet zu üben", so Gerstgraser. Pontons des Bundesheeres, die am Fenninger Spitz ins Wasser gebracht wurden, dienen als Flachdach-Doubles. Auch entlang der Fischach werden von Freiwilligen dargestellte Hochwasseropfer geborgen werden.

Übung in fünf Gemeinden

Nicht nur im Raum Seekirchen, auch in Oberndorf und Laufen (Menschenrettung aus der Salzach) sowie in der Stadt Salzburg (eingestürzte Gebäude) und Kuchl (Chemieunfall) wird geübt. Ziel der Großübung ist das Sammeln komplexer Daten. Meldungen der Einsatzkräfte, Satelliten- und Drohnenbilder, aber auch Berichte über Social Media laufen in einer Einsatzzentrale zusammen und werden mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) analysiert und ausgewertet. "Wir wollen sehen, wie verlässlich diese Daten für die Lagebewertung und Einsatzführung zu verwenden sind", so Gerstgraser. Die Übung am 29. April wird in und um Seekirchen jedenfalls für Aufmerksamkeit sorgen.