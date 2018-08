Schwimmende Demo zum EU-Gipfel in Salzburg angesetzt

Salzburg will sich als perfekter Gastgeber für die EU-Bühne zeigen. Stören könnte diese Postkartenidylle nur angemeldete Demos und Kundgebungen.

28 Staats- und Regierungschefs, eine Heerschar an Begleitern, Diplomaten und 1000 Journalisten werden für den informellen EU-Gipfel am 19. und 20. September in Salzburg erwartet.

Ausgerichtet wird der Gipfel vom Bundeskanzleramt und der EU. Mitten in der Organisation steckt aber auch das Land Salzburg. Hunderte Hotelzimmer von der Landeshauptstadt bis nach Fuschl wurden reserviert.