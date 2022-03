Schwimmlehrer in Salzburg schlagen Alarm

Im Schnitt ertrinken in Salzburg jährlich fünf Kinder. Das Problem: Es fehlen geeignete Schwimmbecken, um schwimmen zu lernen.

Bisher fanden die Schwimmkurse des Salzburger Sportkindergartens Eder für Kinder ab drei Jahren in der Watzmanntherme in Berchtesgaden statt. Seit dem letzten Herbst nicht mehr. Auf der Suche nach einer geeigneten Alternative in der Stadt Salzburg scheiterte Kindergartenleiterin Martina Eder. "Es fehlt einfach ein ordentliches Schwimmbecken für die Kurse."

Schwimmlehrer Mani Pogacnik aus Salzburg versucht seit vier Jahren, eine Lösung zu finden. Er startete das Projekt "Mani's Froschteich". Die Idee ist ein reines Kursbad, das auf Kinderschwimmkurse ausgelegt ...