Sechs Jahre nach der Flucht: Shadi Alhamam ist der erste syrische Pharmaziestudent in Salzburg

An dem Ort, den Shadi Alhamam seit seiner Geburt sein Zuhause nannte, ist seit zehn Jahren Krieg. In Salzburg hat er sich ein neues Leben aufgebaut.

Vor sechs Jahren stieg Shadi Alhamam in Salzburg aus einem Bus. Doch der damals 21-Jährige kam nicht als Tourist. Der Bus brachte den Syrer und Dutzende weitere Flüchtlinge an jenem Frühsommerabend im Juni vom Flüchtlingslager in Traiskirchen in die provisorische Unterkunft in der Alpenstraße.

Der heute 27-Jährige wurde in Manbidsch geboren - einer Stadt mit etwa 65.000 Einwohnern, hundert Kilometer nordöstlich von Aleppo. "Vor 2011 war in Syrien noch alles normal, wie in Österreich", sagt Alhamam. "Wir hatten ...