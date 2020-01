Sechs Skiunfälle in Zell am See

Am Dienstag kam es im Raum Zell am See zu sechs Skiunfällen und Zusammenstößen auf der Piste.

Kollisionen endeten im Krankenhaus

Der erste Zwischenfall ereignete sich bereits am Vormittag. Unmittelbar nachdem zwei Skifahrer aus England den Sessellift am Hirschkogel verlassen haben, wurde einer der beiden von hinten angefahren. Beide kamen dabei zu Sturz. Die Frau, die ihn bei geringer Geschwindigkeit gerammt hatte, begann angeblich zu schreien. Die Pistenrettung wurde sofort verständigt. Die 28-jährige Portugisin wurde mit einer Knieverletzung mittels Skidoo ins Tal und anschließend ins Tauernklinikum Zell am See verbracht.

Während der Abfahrt auf der Piste 2 am Hirschkogel kollidierte ein 16-jähriger Russe mit einer 62-jährigen tschechischen Staatsbürgerin. Die Frau, die durch die Kollision zu Sturz kam, verletzte sich dabei im Bereiches des Beckens und der Rippen. Sie wurde durch die Pistenrettung ins Tal und in weiterer Folge durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert.

Skilehrer stürzte über Snowboard

Gegen Mittag kam es im Bereich Glocknerwiese zu einem Alleinsturz eines 16-jährigen dänischen Schulkindes, welches sich in einer Skigruppe mit Schilehrer befand.

Ein Jugendlicher der dänischen Gruppe fuhr laut eigener Angaben zu dem Gestürzten, um diesem zu helfen. Zeitgleich passierte eine Snowboardgruppe mit Skilehrer den Vorfallsort. Eine Einheimische, die dem Kind ebenfalls helfen wollte, näherte sich dem Gestürzten. Die Wege der Helfer kreuzten sich. Der jugendliche Skifahrer aus Dänemark stürzte dabei über das Snowboard und zog sich eine leichte Knieverletzung zu.

Fahrerflucht auf der Skipiste

Laut Angaben einer 63-jährigen Geschädigten kam es während der Abfahrt auf der Piste 9a, (Abfahrt zur Kapellenbahn) im unteren Pistenabschnitt zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Skifahrer. Die Britin kam zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Der bislang unbekannte Täter beging daraufhin Fahrerflucht und entfernte sich -ohne seine Daten bekannt zu geben - vom Unfallort. Genauere Erhebungen oder eine Einvernahme sind aufgrund der schweren Verletzungen derzeit nicht möglich. Bislang meldeten sich keine Zeugen oder Beteiligte bei der Polizei.

Holländisches Kind leicht verletzt

Ein deutscher Skifahrer meldet eine Kollision eines holländischen Kindes mit einer Pistenbeschilderung auf der Abfahrt nach Viehhofen. Ein anwesender Arzt der deutschen Skigruppe betreute das leicht verletzte Kind, bis zum Eintreffen der Pistenrettung. Es musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Quelle: SN