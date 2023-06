Sechs Syrer kommen in Salzburg wegen Schlepperei vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Salzburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen eine zehnköpfige Schlepperbande. Gegen sechs Mitglieder der Gruppierung wurde Anklage wegen des Verbrechens der Schlepperei beim Landesgericht Salzburg erhoben.

Salzburger Staatsanwaltschaft klagt an.

Bei den Angeklagten handelt es sich um sechs Syrer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Salzburg legt ihnen zur Last, im Zeitraum September bis November 2022 als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung agiert und insgesamt 212 Personen nach und durch Österreich geschleppt zu haben. Nach der Verdachtslage haben sie sich durch ein von den geschleppten Personen geleistetes Entgelt in Höhe von jeweils 600 Euro in beträchtlichem Maß unrechtmäßig bereichert.

Schlepper gingen arbeitsteilig vor

Laut Ermittlungen haben die Angeklagten die Aufgaben unter sich aufgeteilt, indem regionale Verantwortlichkeiten für einzelne Schlepper-Etappen festgelegt wurden. So sollen die zu schleppenden Personen zunächst von anderen Schleppern nach Wien, Linz, Kufstein oder an andere Orte in Österreich gebracht und von dort aus von den Angeklagten weiter geschleppt worden sein.

Sie kauften Fahrscheine und besorgten Zimmer

Die Angeklagten haben Zugtickets für die zu schleppenden Personen gekauft, sie bei ihren Fahrten im Zug und anderen Fortbewegungsmitteln begleitet, ihnen Unterkünfte beschafft und sie zu den Transportmitteln befördert. Einer der Angeklagten soll als Vorgesetzter fungiert und die Aufträge für die Etappenschleppungen in Österreich an die weiteren Mitglieder der Gruppierung weitergegeben haben.

Zwei der Mitglieder der Schlepperbande stehen im Verdacht, als Auftraggeber für Schleppungen tätig geworden zu sein, indem sie ihre Komplizen nach Ungarn brachten, Schlepperfahrzeuge und finanzielle Mittel zur Verfügung stellten und teilweise selbst als Vorausfahrer und Aufpasser tätig wurden.

Fahnder werteten Handydaten aus

Zur Ergreifung der Mitglieder der Schlepperbande haben umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft sind Ruf- und Standortdaten der von den Beschuldigten verwendeten Mobiltelefone ausgewertet worden, sieben Wohnungen durchsucht und mehrere Personen festgenommen worden und ein Schlepperfahrzeug und ein Bargeldbetrag in Höhe von 2.379,52 Euro (bei dem es sich vermutlich um das von Geschleppten bezahlte Entgelt handelt) sichergestellt worden. Fünf Angeklagte befinden sich derzeit in Untersuchungshaft

Der Aufenthaltsort von zwei weiteren Beschuldigten ist derzeit nicht bekannt. Nach ihnen wird gefahndet. Einer der Beschuldigten befindet sich derzeit in Ungarn in Haft. Gegen einen weiteren Beschuldigten ermitteln auch die deutschen Behörden.