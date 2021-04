Sechs Verletzte bei Auffahrunfall in Eugendorf

Ein Rettungshubschrauber transportierte ein Unfallopfer ins Spital.

Sechs Personen sind bei einem folgenschweren Auffahrunfall auf der B1 (Wiener Straße) bei Eugendorf am Freitagnachmittag verletzt worden, eine davon so schwer, dass der Rettungshubschrauber C6 zum Einsatz kam. In das Unglück verwickelt waren ein Lkw, zwei Pkw und ein Kastenwagen, berichtete die Polizei.

Kurz vor 14 Uhr verringerte eine 26-Jährige aus Henndorf auf der Wiener Straße Richtung Eugendorf die Fahrgeschwindigkeit, da sie im Ortsteil Kirchberg links abbiegen wollte. Der Lenker eines nachkommenden Lkw dürfte das zu spät erkannt haben, so die Landespolizeidirektion. Das Schwerfahrzeug des 53-Jährigen fuhr auf den Pkw auf. Das Auto wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem Kastenwagen. Dieses von einem 39-jährigen Henndorfer gelenkte Fahrzeug wurde ebenfalls wieder in den Gegenverkehr geschleudert und krachte in den Pkw eines 71-Jährigen aus dem gleichen Ort. "Diese beiden Fahrzeuge prallten noch gegen eine Steinmauer und kamen dort zum Stillstand", schilderten die Beamten.



Alle Alkotests verliefen negativ

Die 26-Jährige und der Lkw-Chauffeur sowie der Lenker des Kastenwagens, einer der beiden Mitfahrer und der 71-Jährige wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins UKH bzw. ins LKH. Der zweite Mitfahrer im Kastenwagen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Die bei allen beteiligten Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Wiener Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt, die Freigabe erfolgte gegen 16 Uhr. Die Feuerwehr Eugendorf war mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz, die Rettung mit drei Fahrzeugen und dem Rettungshubschrauber sowie zwei First-Respondern.