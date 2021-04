Sechs Verletzte bei Traktorabsturz im Rauriser Tal

Das Fahrzeug stürzte mit einem mit 15 Personen besetzten Anhänger in einen Bach.

Bei einem Traktorunfall in Rauris sind am Mittwoch sechs Personen verletzt worden. Der 16-jährige Lenker des Traktors war am frühen Nachmittag gemeinsam mit einer Beifahrerin und einem mit 15 jungen Menschen besetzten Anhänger vom Ortsteil Hundsdorf gestartet, um laut Angaben der Polizei auf der Almhütte Stacherlbauer das "Abrüsten" vom Bundesheer zu feiern. Auf dem vereisten und abschüssigen Forstweg kam das Gefährt von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den Hundsdorfer Bach.

Laut Rotem Kreuz wurden zwei Personen schwer und vier weitere Personen leicht verletzt. "Eine Person war unter dem Traktoranhänger eingeklemmt", schilderte Ortsfeuerwehrkommandant Anton Ellmauer. Nachdem das Gespann gesichert war, befreiten die Einsatzkräfte den Verletzten, der zum Teil im Wasser lag. Zwei Hubschrauber flogen die Schwerverletzten ins Spital, die vier leichter Verletzten wurden mit Rettungswagen abtransportiert.

Der Traktor war laut Angaben der Polizei ohne Ketten unterwegs. Der 16-Jährige hatte eine Lenkberechtigung für den Traktor, ein Alkoholtest verlief negativ. Er und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Es wird auch wegen der Übertretung der Covid-Regeln ermittelt.