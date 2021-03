Sechs Verletzte bei Traktorabsturz im Raurisertal

Das Fahrzeug ist mit voll besetztem Anhänger in einen Bach gestürzt.

Bei einem Traktorunfall in Rauris sind am Mittwochnachmittag sechs Personen verletzt worden. Das Fahrzeug war mit einem mit Menschen besetzten Anhänger im Ortsteil Hundsdorf von einem Forstweg abgekommen und über eine Böschung fünf bis sechs Meter in den Hundsdorfer Bach gestürzt.

Laut Rotem Kreuz wurden zwei Personen schwer und vier weitere Personen leicht verletzt. Insgesamt soll mehr als ein Dutzend Männer und eine Frau an dem Unfall beteiligt gewesen ein - die Angaben der Einsatzkräfte schwankten zwischen 14 und 17 Personen. Zwei Leute haben sich demnach im Traktor befunden, der Rest auf dem Anhänger. Dem Vernehmen nach soll die Gruppe auf dem Weg zu einer Abrüstfeier gewesen sein, die offenbar auf einer Hütte am Berg geplant war.

"Eine Person war unter dem Traktoranhänger eingeklemmt", schilderte Ortsfeuerwehrkommandant Anton Ellmauer. Nachdem das Gespann gesichert war, befreiten die Einsatzkräfte den Verletzten, der zum Teil im Wasser lag. Zwei Hubschrauber flogen die Schwerverletzten ins Spital, die vier leichter Verletzten wurden mit Rettungswagen abtransportiert. Der Traktor ohne Ketten soll auf dem vereisten Forstweg weggerutscht sein. Die Polizei ermittelt.