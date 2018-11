Sechsjähriger Bub bei Verkehrsunfall in Salzburg verletzt

Als ein Volksschüler am Montagvormittag in der Landeshauptstadt hinter einem Bus die Straße betrat, wurde er von einem Pkw erfasst.

Ein 19-jähriger Salzburger lenkte am Montag seinen Pkw in der Stadt Salzburg auf der Gaisbergstraße in Richtung Fürbergstraße, als ein sechsjähriger Schüler zu Fuß die Gaisbergstraße überqueren wollte. Als der Schüler laut Zeugenaussagen hinter einem in der Haltestelle stehenden O-Bus hervortrat, konnte der Pkw-Lenker trotz sofort eingeleiteter Bremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Schüler wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus eingeliefert. Der Alkomattest beim Pkw-Lenker verlief laut Polizeibericht negativ.

Quelle: SN