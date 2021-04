Sechste Tankstelle in Salzburg: Leikermoser expandiert erneut

Alle Welt spricht von der Energiewende. Markus Leikermoser kauft sich erneut eine Tankstelle - in der Sterneckstraße. Warum er das tut und trotz schwerer Saison an die Zukunft glaubt.

Minus 35 Prozent im Vergleich zu normalen Jahren. So fällt die Bilanz von Tankstellenbetreiber Markus Leikermoser für das erste Quartal aus. Seit Anfang April gehört auch die alte BP-Tankstelle in der Sterneckstraße zu seinem Imperium, wie fünf weitere in Stadt und Umgebung. "Wir haben vor, 2022 den Service dort massiv auszubauen, in die Gastronomie, das Einkaufserlebnis und die Autoreinigung zu investieren", sagt der Junior, der mit Vater Franz die Geschäfte führt. Während der Senior von Anif aus operierend das Großhandelsgeschäft ...