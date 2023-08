Seegras im Zeller See - "Das ist einfach Teil der Natur"

Das Seegras ist ein Hinweis auf ein intaktes Ökosystem, aber trotzdem manchmal auch ein Aufreger.

Dass es heuer im Zeller See so viel Seegras gebe wie schon lange nicht mehr, hört man. Und ob da die Gemeinde nicht "etwas tun" könne. Die PN haben nachgefragt und festgestellt, was der Wirtschaftshof der Gemeinde tatsächlich alles im Zusammenhang damit tut - und warum Seegras zwar nicht bei allen beliebt, jedoch ein gesundes Gewächs ist, das in Gewässern eine wichtige ökologische Funktion erfüllt.

Zeichen für hervorragende Wasserqualität

Entgegen landläufiger Meinung sind die verschiedenen Arten des Seegrases keine Algen, sondern echte Pflanzen, die mit Landbewohnern wie Wiesengräsern verwandt sind, gleich wie diese Blüten, Samen und ein Wurzelwerk bilden und aus Sonnenlicht Energie gewinnen. Dabei filtern sie Schmutzpartikel und Krankheitserreger und speichern CO₂, ähnlich wie auch der Wald oder Zimmerpflanzen.

Gesunde Seegraswiesen sind also wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Seegras braucht zum Wachstum Licht und klares Wasser - sein Auftreten ist demnach nicht, wie manche meinen, ein Zeichen dafür, "wie dreckig der See ist", sondern im Gegenteil ein Indikator für hervorragende Wasserqualität.

"Die Leute wollen einfach alles sauber und ordentlich haben"

Manchen Badenden und Anrainern jedoch ist das grüne Kraut, das oft auch sichtbar an der Wasseroberfläche schwimmt bzw. am Ufer angeschwemmt wird, ein Dorn im Auge - obwohl es, im Gegensatz zu Algen, geruchlos ist und Vögeln wie Fischen als Nahrung und Lebensraum dient.

"Das Seegras will einfach keiner haben - zumindest nicht auf seinem Seegrundstück", beschreibt Michael Plzak vom Wirtschaftshof Zell am See die zum Teil recht heftigen Beschwerden. "Die intakte Natur aber schon." "Man muss erkennen, dass das Seegras einfach ein Teil der Natur ist. Das kann man nicht bekämpfen, sondern nur abmähen - wie eine Wiese eben. Dass es wächst, kann man nicht verhindern."

Gleichgewicht zwischen Naturschutz und Seenutzung

Damit sich die unterirdischen Wiesen im Zeller See nicht über Gebühr ausbreiten und der See weiter genutzt werden kann, ist das Team des Wirtschaftshofes mit seinem Chef Rudolf Lengauer in Absprache mit dem Salzburger Gewässerschutz im Einsatz.

Gemäht wird mit einer "Seegrasmähmaschine" vulgo "Seegrasmähkuh", einem Gerät einer amerikanischen Firma, das über die Schweiz bezogen wurde. Die "Kuh" ist mittlerweile dreißig Jahre alt. "Damals war das Seegras auch verstärkt ein Thema", erzählt Rudolf Lengauer. "Das gesamte Nordufer war damit überzogen."

Um dem verstärkten Wachstum Herr zu werden, wurde die neue Maschine angeschafft - "vorher hatten wir eine alte, selbst gebastelte: Eine Art Floß mit einem Mähbalken, der mit einer Seilwinde auf- und abbewegt wurde." Eine neue Mähkuh kostet heute in der Anschaffung um die 350.000 Euro: "Mit einem geeigneten Lagerplatz und dem notwendigen Equipment kommt man da bald auf eine Million Euro", rechnet Lengauer vor.

Das abgemähte Seegras wird zuerst in kleinen "Portionen" ans Ufer und dann in die Biogasanlage der Zemka transportiert - eine langwierige Prozedur, bei der im Schichtbetrieb abwechselnd drei Mitarbeiter des Wirtschaftshofes im Einsatz sind; auch am Wochenende.

"Wir haben heuer im Juni begonnen zu mähen und bis jetzt 150 Mähstunden geleistet", sagt Michael Plzak. "Dazu kommt, dass wir nicht bei jeder Witterung mähen können. Wellengang und schlechte Sicht sind nicht optimal. Da kann es sein, dass man eine ganze Woche lang nicht auf den See hinauskommt. Und das Gras wächst sehr schnell. Wenn man an einer Seite des Sees aufhört, ist die andere Seite schon wieder zugewachsen."

Auch die Uferbereiche können mit der Seegrasmähkuh nicht erreicht werden - zum Leidwesen mancher Badegäste und Grundbesitzer.

"Froh, dass wir so ein Gerät zur Verfügung haben"

Zum Einsatz kommt die Mähkuh, sobald das Seegras die Oberfläche erreicht hat - "zuerst bei den Strandbädern und öffentlichen Badeplätzen, dann bei den Bootsvermietern und Strandbädern, mit denen wir Verträge haben, sowie im Privatbereich" - und mit einer Mähtiefe von 1,8 Metern.

Zell am See ist beim Seegrasmähen in guter Gesellschaft: So sind zum Beispiel in Wien im Badegebiet der Alten Donau bis zu 15 Mähboote und eigene Sammelboote im Einsatz, die pro Jahr um die 2000 Tonnen Seegras "ernten". Auch auf dem Bodensee ist Seekuh "Erna" unterwegs.

Von See-Gemeinden umliegender Bundesländer, die ebenfalls mit Seegras konfrontiert sind, aber nicht über geeignete Geräte verfügen, gebe es immer wieder Anfragen, die Zeller Seegrasmähmaschine auszuleihen: "Da sind wir im Vergleich offensichtlich doch schon einen Schritt weiter mit unserer Ausrüstung", ist Rudolf Lengauer dankbar für das professionelle Mähfahrzeug.

Warum es in einigen Jahren mehr und in anderen weniger Seegras gibt? "Wir beobachten Veränderungen in Wellen", so Lengauer und Plzak. "Das ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wind, Temperatur, auch die Seetemperatur (heuer ist der See sehr warm mit einem Höchstwert von fast 26 Grad), die Eisdecke im Winter bzw. ob der See zufriert oder nicht." Einen "Schuldigen" gibt es also nicht - die hohen Temperaturen heuer scheinen aber wie bei anderen heimischen Seen auch einen kräftigen Seegras-Schub zu begünstigen. Bgm. Andreas Wimmreuter zeigt sich jedenfalls stolz auf seine tüchtigen Wirtschaftshof-Mitarbeiter und sieht die Seegras-Frage positiv: "Wir müssten uns eigentlich freuen, dass so viel Seegras da ist - das spricht für die hervorragende Qualität unseres Wassers."