Seeham: 44-Jähriger nach Unfall auf Polterabend gestorben

Ein Polterabend in Seeham endete am Samstag tödlich. Ein 44-Jähriger fiel von einem Traktoranhänger.

Der 44-Jährige starb am Samstagvormittag in der Christian-Doppler-Klinik infolge einer schweren Kopfverletzung.

Am Samstagabend kam es in Seeham zu einem Verkehrsunfall: Im Zuge eines Polterabends fuhren zwölf Männer am Anhänger eines Traktors mit. Ein 44-Jähriger verlor das Gleichgewicht und fiel vom Anhänger. Der Mann kam auf den Beinen zu stehen, stolperte aber beim Nachlaufen und stürzte schwer. Dabei zog er sich ein schweres Schädel-Hirn Trauma zu. Der Bewusstlose wurde mit dem Hubschrauber in die Neurochirurgie der Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen, wo er am Sonntag seinen Verletzungen tag erlag.

Ein Alkomattest beim 44-jährigen Lenker des Traktors erbrachte einen Wert von 0,12 Promille. Die Erhebungen der Polizei zum Vorfall laufen.