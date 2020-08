Seeham: Bad-Obergrenze soll auch nach Corona bleiben

Sieben Mal hieß es in diesem Sommer im Strandbad Seeham am Obertrumer See: Stopp, das Bad ist voll. Das Besucherlimit könnte aber auch nach Corona bleiben, weil: "Alle sind zufriedener."

40 Prozent Auslastung, so steht es Freitagmittag auf der Homepage des Seehamer Strandbads zu lesen. ",Stopp' sagen mussten wir im heurigen Sommer sieben Mal, weil die vorgegebene Besucherobergrenze von 1450 Menschen erreicht war", sagt Renate Schaffenberger, die Geschäftsführerin des Seehamer Tourismusverbands. Mehr Badegäste durften sich aufgrund der Coronaregelungen in dieser Saison nicht gleichzeitig im Seehamer Strandbad aufhalten, damit ausreichend Abstand eingehalten werden konnte.

Für sie überraschend sei diese Obergrenze bei Besuchern wie Wirtschaftstreibenden in Seeham so gut angekommen, dass man sie beibehalten wolle, erzählt Schaffenberger. "Die Rückmeldungen von allen sind positiv. Die Besucher freuen sich, dass sie ausreichend Platz haben, es gibt nirgendwo ein Gedränge, weder auf der Liegewiese noch im Wasser." Selbst der Betreiber des Strandbadcafés sei mit dem Besucherlimit zufrieden. "Die Familie Jurisic hat keine Umsatzeinbußen, weil die Gäste länger sitzen bleiben und mehr konsumieren. Sie holen sich nicht nur schnell einen Snack, sondern nehmen sich Zeit, um am See richtig Mittag zu essen. Sie genießen den Tag am See viel mehr."

Auch beim örtlichen Bootsverleih, der an das Strandbad angrenzt, habe die Besucherobergrenze nicht für einen sinkenden Ansturm gesorgt. Vielleicht auch um den Abstand zu wahren, ziehe es die Menschen aufs Wasser hinaus. Schaffenberger: "Der Andrang ist enorm, es gibt immer wieder Wartelisten, Kunden müssen vertröstet werden."

Da das Strandbadgrundstück im Besitz des Tourismusverbands sei, könne dieser auch über die Beibehaltung der Obergrenze entscheiden. "Das werden wir nach dieser Saison in einer Ausschusssitzung diskutieren. Derzeit spricht viel dafür, dass die Obergrenze nach Corona bleibt."

Auf der 10.000 m22 großen Liegewiese am Obertrumer See tummelten sich in den Saisonen zuvor an richtig heißen Sommertagen auch schon bis zu 2500 Besucher gleichzeitig. Das bedeute oft lange Warteschlangen - von der Kasse bis zum Weg ins Wasser.

Weil auch in Seeham das Stand-up-Paddeln 2020 voll eingeschlagen habe, werde man sich überlegen müssen, wie künftig mit den drei Meter langen Boards umgegangen werden soll. "Viele haben ihr SUP bei sich auf der Liegewiese platziert. Damit es da auf dem Weg ins Wasser zu keinen Behinderungen kommt, brauchen wir für die Zukunft eine Lösung, etwa eine Vorrichtung direkt am Ufer zur verschließbaren Aufbewahrung der SUPs. Dann gibt es auch eine klar definierte Einstiegsstelle." Bei einem seien die Boards aber immerhin behilflich: im Coronajahr auf Abstand zu gehen.

Quelle: SN